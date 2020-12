Covid, Emilia Romagna, provincia di Trento,  Puglia, Sardegna e Veneto con rischio alto

11 dicembre 2020 a

Coronovaris in Italia, è ancora lunga la strada per uscirne ed emergono dati più dettagliati sul rischio nelle varie zone del Paese. "Sono 5 le Regioni con una classificazione complessiva del rischio ’alta': Emilia-Romagna, Pa Trento, Puglia, Sardegna e Veneto". È quanto emerge dal report dell’Istituto superiore di sanità-ministero della Salute con il monitoraggio settimanale dell’epidemia di Covid, nella bozza che è stata anticipata nella serata di oggi, venerdì 11 dicembre 2020, dall’Adnkronos. "Due delle cinque Regioni classificate a rischio ’alto' (Puglia e Sardegna) sono state classificate a rischio ’alto' e/o equiparate a rischio ’alto' per 3 o più settimane consecutive; questo prevede specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale", conclude il report.

