Covid in Italia, Rt scende a 0,82: report Iss col monitoraggio settimanale dell'epidemia

"Nel periodo 18 novembre-1 dicembre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è pari a 0,82". A rivelarlo è il report dell’Istituto superiore di sanità-ministero della Salute con il monitoraggio settimanale dell’epidemia di Covid, nella bozza di cui l’Adnkronos Salute è in possesso. Nel precedente monitoraggio l’Rt era a 0.91. "Si riscontrano valori di Rt puntuale inferiore a 1 in 20 Regioni e province autonome. Di queste, 19 hanno un Rt puntuale inferiore a uno anche nel suo intervallo di credibilità maggiore, indicando una diminuzione significativa nella trasmissibilità", viene specificato nel dettaglio. Numeri che evidenziano come l'epidemia stia regredendo anche se lentamente.

