Covid, 18.727 nuovi casi con 190.416 tamponi: ancora 761 i morti. In terapia intensiva 26 ricoveri in meno

11 dicembre 2020

Sono 18.727 i nuovi casi di positività al Covid in Italia. I morti sono ancora 761. Sono 190.416 i tamponi effettuati. Il rapporto dunque tra numero di positivi e tamponi effettuati è pari a 9,8%. Per quanto riguarda i guariti, nelle ultime 24 ore sono stati 24.169, per un totale di 1.052.163. Questi i numeri relativi al bollettino diffuso dal Ministero della Salute venerdì 11 dicembre. I ricoveri in terapia intensiva sono attualmente 3.269, in calo rispetto al giorno precedente di 26 unità. Nei reparti ordinari ci sono invece ricoverate 28.562 persone, 526 unità in meno a giovedì 10 dicembre. Relativamente alle regioni più colpite, sono 3.883 i nuovi casi in Veneto, 2.938 in Lombardia e 1.813 in Puglia.

