Coronavirus, tampone errato: ministro Lamorgese non era positiva

11 dicembre 2020 a

a

a

Il ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, non è mai stata positiva al Coronavirus. Il test molecolare per SARS-CoV-2 eseguito lunedì scorso, relativo ad un normale controllo periodico, comunicato come positivo, si è rivelato errato.

Lo comunica in una nota il Viminale. "Il fatto che alcuni media abbiano diffuso in tempo reale la notizia della positività al test del Ministro non ha consentito, nell’immediatezza, di eseguire le necessarie ed opportune verifiche sulla attendibilità del risultato dell’esame - prosegue la nota -. La responsabile del Viminale ha ripetuto il test molecolare per SARS-CoV-2 nelle giornate di mercoledì 9 e di giovedì 10. Tutti e due i test sono risultati negativi. Il ministro riprenderà la sua attività istituzionale nella giornata di domani".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.