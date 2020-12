Firenze, scoperta choc: ritrovata in un campo una valigia con resti umani saponificati

11 dicembre 2020 a

Scoperta choc a Firenze. In un campo alla periferia della città è stata ritrovata una valigia dove all’interno sono stati rinvenuti resti umani. Si tratta ora di capire se si tratta di un uomo o di una donna: le analisi si presentano comunque difficili perché il cadavere appare in stato di avanzata decomposizione.

Nel tardo pomeriggio di ieri in un terreno agricolo situato tra l’area perimetrale del carcere di Sollicciano e la superstrada Firenze-Pisa-Livorno il proprietario ha trovato una valigia rigida e subito ha dato l’allarme chiamando i carabinieri.

L’uomo ha rinvenuto la valigia sotto la vegetazione, mentre stava pulendo un fosso. Non è escluso che la valigia sia stata gettata in quel luogo da diverse settimane. Ad un primo esame il cadavere risulta in stato di saponificazione. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Firenze e della compagnia Firenze Oltrarno.

