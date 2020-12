Paolo Rossi, feretro lascia Siena: dalle 15 camera ardente a Vicenza, le rose bianche della moglie Federica

11 dicembre 2020 a

a

a

Domani, sabato 12 dicembre 2020, ci sarà a Vicenza il funerale di Paolo Rossi. Il feretro di Pablito, scomparso nella notte fra mercoledì e giovedì scorso dopo una lunga malattia, ha lasciato nelle prime ore della mattinata la camera mortuaria dell’ospedale di Siena, dove ieri era stata allestita la sua camera ardente.

La bara del campione del mondo di Spagna ’82, coperta da una corona di rose bianche posate dalla moglie Federica, sta viaggiando a bordo di un carro funebre in direzione Vicenza, dove è attesa nel pomeriggio. Alle 15 nella cittadina veneta sarà aperta nuovamente la camera ardente per Paolo Rossi, allo stadio Menti, mentre per domani, sempre a Vicenza, è previsto il funerale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.