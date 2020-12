Regeni seviziato per giorni fino alla morte, quattro agenti egiziani a processo. La madre di Giulio attacca Conte e Di Maio

10 dicembre 2020 a

Svolta sulla vicenda di Giulio Regeni. La Procura di Roma ha chiuso le indagini sul caso dell’omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso nel 2016 in Egitto. A due anni dall’iscrizione nel registro degli indagati degli 007 egiziani appartenenti alla National Security, avvenuta il 4 dicembre 2018, il procuratore capo Michele Prestipino e il sostituto Sergio Colaiocco, che in questi anni ha seguito l’inchiesta, hanno rispettato la deadline sulla chiusura dell’indagine contestando, a seconda delle posizioni, con il 415bis a quattro 007 oltre al reato di sequestro di persona pluriaggravato, concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate. Per un quinto agente è stata chiesta l’archiviazione. A rischiare il processo sono il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi e Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif per il reato di sequestro di persona pluriaggravato, e nei confronti di quest’ultimo i pm ipotizzano anche il concorso in lesioni personali aggravate (essendo stato introdotto il reato di tortura solo nel luglio 2017) e il concorso in omicidio aggravato.

"Per motivi abietti e futili e abusando dei suoi poteri, con crudeltà, cagionava a Giulio Regeni lesioni e la perdita permanente di più organi, seviziandolo - si legge nel 415 bis - con acute sofferenze fisiche, in più occasioni ed a distanza di più giorni - si legge - attraverso strumenti taglienti e roventi con cui gli cagionava con numerose lesioni traumatiche a livello della testa, del volto, del tratto cervico dorsale e degli arti inferiori; attraverso ripetuti urti ad opera di mezzi contundenti (calci o pugni e l’uso di strumenti personali di offesa, quali bastoni, mazze) e meccanismi di proiezione ripetuta del corpo dello stesso contro superfici rigide ed anelastiche". Durissima la madre della vittima, Paola Deffendi: "Potrebbe anche essere utile chiedere ai politici, cosa state facendo? Cosa stanno facendo il presidente Conte o il ministro Di Maio per Giulio Regeni? Cosa fa il ministro degli Esteri nel tenere i rapporti con l’Egitto che sembra essere diventato sempre di più un Paese amico? Invito i giornalisti a tallonarli, questo sarebbe un buon modo per contribuire e ricercare la verità per Giulio", ha dichiarato la donna.

