Covid, tornano a salire i morti: 887 nelle ultime 24 ore e 16.999 nuovi casi

Sono 16.999 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore: il totale è così di 1.787.147 contagi da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute di oggi, giovedì 10 dicembre 2020. Tornano a salire i decessi: sono infatti 887 le vittime di oggi contro le 499 del giorno prima. I morti Covid da inizio pandemia in Italia salgono a 62.626.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.291, con un calo di 29 unità rispetto al giorno precedente. Il dato positivo riguarda il numero dei guariti che ha superato il milione di persone (1.027.994). Gli attualmente positivi in Italia sono 696.527 (-13.988 da ieri). Questi i dati elaborati dal ministero della Salute, consultabili anche sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda le regioni più contagiate, si registrano 4.197 nuovi casi in Veneto, 2.093 in Lombardia e 1.488 nel Lazio.

I tamponi sono stati 171 mila.

