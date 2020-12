Piombino, delfino spiaggiato viene liberato in mare: la foto dell'intervento

09 dicembre 2020 a





I vigili del fuoco del comando di Livorno, distaccamento di Piombino, sono intervenuti per il recupero di un delfino spiaggiato in località Carbonifera. Sul posto è intervenuto anche il direttore del centro squali di Massa Marittima, il biologo dottor Micarelli e con il suo supporto e la sua supervisione il cetaceo è stato liberato nuovamente in mare. La notizia è stata riferita dai vigili del fuoco della Toscana che hanno anche diffuso una foto dell'intervento.

