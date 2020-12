Covid in Italia da un anno. Tampone del novembre 2019 rianalizzato: bambino di 4 anni positivo

09 dicembre 2020 a

PIù di un anno fa, in Italia c'era già il Coronavirus, ceppo di Wuhan. La scoperta è dell'università di Milano. Un bambino di 4 anni che frequentava la scuola materna, il 19 novembre 2019 era arrivato in pronto soccorso con problemi respiratori, era stato sottoposto a tampone in gola il 5 dicembre per vedere se aveva il morbillo. Oggi il suo campione è stato rianalizzato dai ricercatori e trovato positivo al Sars-Cov2.

"Per essere completamente sicuri che si trattasse di Sars-Cov2 abbiamo letto anche tutte le basi di una porzione del suo Rna, che corrisponde al cento per cento con quello di Wuhan" diconto Tanzi e Amendola, responsabili del laboratorio. La ricerca, firmata anche dal preside di Medicina dell'università di Milano Gian Vincenzo Zuccotti, è stata pubblicata sulla rivista internazionale Emerging Infectious Diseases e sul sito dei Centers for Disease Control (Cdc) americani. La deduzione è che il Coronavirus poi esploso nel Nord Italia a fine febbraio, sia compatibile con una infezione già in circolazione da settimane, forse mesi.

