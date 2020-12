Covid, Lombardia zona gialla da domenica: l'annuncio di Fontana. Ecco cosa cambia

09 dicembre 2020 a

E' arrivata l'ufficialità. Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. È l’annuncio, sui social, del presidente Attilio Fontana. "Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore", sottolinea.

"Il trend dei numeri in Lombardia - aggiunge - si conferma in diminuzione sia per quanto riguarda la circolazione del virus, sia per i ricoveri nei reparti ordinari che intensivi. Un risultato raggiunto grazie ai comportamenti virtuosi di tutti i lombardi, che ancora una volta ringrazio". L’esortazione di Fontana è "continuare su questa strada di responsabilità quotidiana che consente di tenere sotto controllo il virus".

In zona gialla ristoranti e bar potranno aprire tutti i giorni fino alle 18, come avviene già ora a Roma. Resteranno comunque chiusi la sera, con servizio solo per asporto.

