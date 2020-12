"Chi l'ha visto?", violenza di Livorno: colpo di scena stasera in tv mercoledì 9 dicembre 2020 su Rai3 con Federica Sciarelli

09 dicembre 2020 a

Nuovi sviluppi in tv su un fatto di cronaca che i telespettori di Chi l'ha visto? stanno seguendo con interesse. Si tratta della scioccante storia di Livorno della quale verrà fatto il punto stasera 9 dicembre 2020 su Rai3.

Il protagonista di questa vicenda, Gabriele, è stato arrestato perché avrebbe ripetutamente picchiato Valentina. Era andato da Livorno in Puglia con la sua compagna Patrizia violando la zona rossa, un telespettatore li aveva visti e lo aveva segnalato alla redazione. Un inviato della trasmissione li ha trovati e lì c’è stato il colpo di scena che verrà raccontato a “Chi l’ha visto?” stasera mercoledì 9 dicembre alle 21.20 su Rai3. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.





