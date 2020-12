Il Papa a sorpresa in piazza di Spagna alle 7 del mattino: mazzo di fiori sotto la statua dell'Immacolata | Video

08 dicembre 2020 a

Nel giorno della festa dell'otto dicembre il Papa a Roma si è recato di mattina presto a sorpresa in piazza di Spagna, sotto la statua dell'Immacolata. Il pontefice ha deposto un mazzo di fiori intorno alle 7 del mattino.

In quel momento per le strade della capitale c'erano pochissime persone e Papa Francesco proprio per questo ha scelto tale orario, per evitare qualsiasi tipo di assembramento.

Nei giorni scorsi sembrava che quest'anno il Papa volesse rinunciare alla visita dell'otto dicembre in piazza di Spagna, proprio per evitare che si radunasse la folla, come avviene sempre nei suoi appuntamenti, invece ha scelto l'orario di prima mattina. Poi si è recato a Santa Maria Maggiore.

