Morti per Covid, dramma Lombardia: quasi il 40% del totale. Poi Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Lazio

La Lombardia è stata la regione italiana che ha subito in maniera più drammatica la pandemia da Covid 19. Il report dell'Istituto Superiore della Sanità sui decessi è da brivido. Il 39.9% delle morti si è verificato proprio in Lombardia, cioè oltre 22mila vittime. E' l'Emilia Romagna la seconda regione per numero di decessi con 5.805 (10.4%), poi il Piemonte 5.556 (10%), il Veneto 3.899 (7%), il Lazio 2.525 (4,5%) e la Liguria 2.419 (4,3%). Dal report si evince che l'età media complessiva dei deceduti è di 80 anni. Solo l'1.2%, 657, era under 50 e il 97% aveva malattie precedenti. Lo studio è aggiornato ai dati del 2 dicembre (55.824 decessi).

