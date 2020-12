Covid, muore a 32 anni. Non aveva patologie pregresse. Il dolore della Asl di Marcianise dove lavorava

07 dicembre 2020 a

E' morto a causa del Covid 19 a soli 32 anni e non aveva alcuna patologia pregressa. Il decesso di Giuseppe Mosca sconvolge la Asl di Marcianise, in provincia di Caserta, ma anche tutto il resto della Campania e del Paese. Il tecnico della prevenzione lottava da alcune settimane contro il Coronavirus. Non ce l'ha fatta, il suo cuore ha cessato di battere. "Una preghiera per una giovane vita, piena di speranza e futuro, stroncata dal Covid", così lo hanno voluto ricordare alcuni amici sui social. Stando a quanto riportano Leggo.it e organi di informazione della zona, il 32enne non aveva alcuna patologia.

