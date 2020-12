Vaccino anti Covid, si comincia: da domani prime somministrazioni a Londra e in tutto il Paese

07 dicembre 2020 a

Vaccino anti Covid, finalmente si parte. Il Regno Unito è stato il primo ad autorizzare le fiale della Pfizer Biontech e inizia la somministrazione. Nella giornata di domani, martedì 8 dicembre, nonostante il giorno festivo, in cinquanta centri ospedalieri dell'Inghilterra verranno effettuate le prime vaccinazioni. Contemporaneamente si inizierà anche in Scozia, Galles e Irlanda del Nord. E mentre l'Europa aspetta che si pronunci l'apposita Agenzia per i medicinali (dovrebbe accadere entro il 29 dicembre), la Germania fa sapere che le somministrazioni nel proprio territorio inizieranno nei primissimi giorni del nuovo anno. Lo ha annunciato Helge Braun, capo dello staff della cancelliera tedesca.

