Femminicidio a Capalbio, donna uccisa a coltellate dopo una lite: fermato il marito

Una donna di 32 anni uccisa dal marito nel Grossetano. Il femminicido, avvenuto alle 7 di oggi lunedì 7 dicembre 2020, è stato compiuto a Pescia Fiorentina, nel comune di Capalbio. Fatali alla donna una serie di coltellate. A chiamare i soccorsi l'uomo, di 39 anni, che ha genericamente parlato di una liete: in questo momento si trova in ospedale per una lieve ferita e una piccola ustione. E' in stato di fermo.

I due, originari della Romania, lavoravano come custodi di una grande villa e vivevano nell'attigua dependance. Sui fatti indagano i carabinieri della compagni di Orbetello e del comando provinciale di Grosseto.

