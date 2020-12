Terremoto, scossa di magnitudo 3.2 in Toscana tra Massa Carrara e Lucca

07 dicembre 2020 a

La terra torna a tremare. Una scossa di magnitudo 3.2 è stata infatti registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Toscana. Il sisma, ad una profondità di 6 chilometri, è stato avvertito alle ore 5,55.

I comuni più vicini all'epicentro del terremoto sono Casola in Lunigiana (Massa Carrara), Minucciano (Lucca) e Piazza al Serchio (Lucca). La scossa è stata sentita dalla popolazione e alcune persone sono scese in strada per lo spavento. Recentemente la terra ha tremato sempre in Toscana, nella zona del Chianti, e ad Accumoli in provincia di Rieti.

