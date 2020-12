Covid, muore Lidia Menapace. E' stata partigiana e pacifista. Aveva 96 anni

07 dicembre 2020 a

Ancora una protagonista della storia italiana, molto conosciuta, vittima del Covid 19. Nel corso della notte è morta all’Ospedale di Bolzano, Lidia Menapace. Ex senatrice di Rifondazione comunista, femminista e pacifista, aveva 96 anni. Era stata nel 1964 la prima donna eletta nel consiglio provinciale di Bolzano, insieme a Waltraud Gebert Deeg. In quella stessa legislatura è stata anche la prima donna ad entrare nella giunta provinciale, come assessora effettiva per affari sociali e sanità. Ma era stata soprattutto partigiana, staffetta durante la guerra, convinta pacifista. "La Resistenza - aveva dichiarato in una delle ultime interviste - mi ha insegnato a convivere con la paura".

