Abruzzo si autoproclama zona arancione, arriva lo stop del governo: Regione sarà diffidata

06 dicembre 2020 a

a

a

L'Abruzzo si autoproclama zona arancione e arriva lo scontro col governo. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, con un post su Facebook annuncia a sorpresa un’ordinanza per far tornare da ’rossa' ad ’arancione' la sua regione già da oggi, prima della naturale scadenza delle tre settimane, prevista mercoledì. Una mossa che non piace a Roma, tanto che fonti delle esecutivo sottolineano che l’Abruzzo "dovrà attendere almeno fino a mercoledì prossimo prima del passaggio ufficiale alla gradazione di rischio arancione. Questo perché il 9 dicembre scadranno i 21 giorni rispetto al monitoraggio della cabina di regia, anche in considerazione del fatto che la Regione aveva anticipato l’entrata nell’area rossa" di due giorni, visto che normalmente avviene di venerdì. Poco dopo è il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, ospite del salotto televisivo di Barbara D’Urso, a gelare Marsilio: "Il presidente della Regione Abruzzo è in stretto contatto con il ministro della Salute. L’Abruzzo era stato dichiarato in zona rossa di mercoledì, con due giorni di anticipo rispetto a quanto accade normalmente il venerdì. Ora c’è la disponibilità del Governo a riconoscere il ritorno dell’Abruzzo in zona arancione da mercoledì. Se invece lo farà da domani, l’Abruzzo sarà diffidato. Perché non ci possiamo permettere di rischiare, per gli abruzzesi e per tutti gli italiani. Tutto quello che facciamo lo facciamo per tenere il Paese in sicurezza".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.