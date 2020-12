Maradona, il fratello Hugo piange a Domenica In da Mara Venier: "Dovevamo vederci a Natale, l'ultima telefonata prima della morte"

06 dicembre 2020 a

Piange il Fratello di Diego Armando Maradona a Domenica In su Rai1. Nella puntata del programma di oggi, domenica 6 dicembre 2020, di Mara Venier su Rai1, arriva la testimonianza del fratello del Pibe de oro, morto dieci giorni fa. Hugo è in collegamento da Napoli in compagnia della moglie Paola Morra e racconta dell'ultima telefonata ricevuta tre giorni prima della morte: "Mi ha chiamato due domeniche fa alle tre del mattino e mi ha chiesto se stavo dormendo. Io gli ho risposto 'sto ballando'. Le nostre conversazioni erano ironiche e divertenti. Non ci vedevamo da due anni e ci eravamo organizzati per Natale".

Si commuove il fratello di Diego, in lacrime dice: "Un secondo padre. Lo voglio ricordare come si merita. Ha aiutato a tutti noi".

Poi aggiunge dopo aver visto vecchie foto: "Quello che mi calma è pensare che ora sta insieme a mamma e papà".

