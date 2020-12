Maltempo, esonda Panaro: un inferno e l'Emilia Romagna chiederà lo stato di emergenza nazionale

06 dicembre 2020 a

Il fiume Panaro è esondato alle 7 di questa mattina, domenica 6 dicembre 2020, a monte dell’abitato di Nonantola, nel Modenese, travolgendo l’argine. Un evento dovuto a una situazione meteo definita dai tecnici più che eccezionale, che ha sommato lo scioglimento della neve in quota, 40 centimetri di manto nevoso diventato acqua in pochissime ore, a piogge a carattere torrentizio.

Una situazione che la Regione Emilia Romagna sta monitorando in modo costante da ieri sera con l’assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo, insieme alla direttrice dell’Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la protezione civile, Rita Nicolini, ai tecnici e volontari, ad Aipo, ai rappresentanti delle forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e dell’Esercito, tutti in collegamento dalla sala operativa del Centro unificato provinciale di Protezione civile di Marzaglia.

Il presidente Bonaccini ha già preso la decisione di chiedere al Governo lo stato di emergenza nazionale, per il quale la Regione si appresta ad avviare subito l’iter necessario.

