Roma, maxi rissa tra ragazzi in centro durante il coprifuoco. Quasi tutti assistono alla scena senza mascherina | Video

Una furibonda rissa scaturita per futili motivi, aggravata dallo stato di alterazione dovuto dall’abuso di bevande alcoliche, ha portato all’arresto, nella tarda serata di sabato 5 dicembre, di sei persone, tre uomini e tre donne di età compresa tra i 21 e i 33 anni, tutti originari di vari paesi del Sudamerica. Ad intervenire in via Carlo Grabau sono stati i carabinieri del nucleo Radiomobile di Roma, su segnalazione giunta al 112: i militari hanno dovuto faticare non poco per sedare la zuffa, nel corso della quale i contendenti si sono affrontati anche con delle bottiglie di vetro. Molti tra l'altro hanno assistito alla scena senza mascherina. Ecco il video ripreso da Repubblica.it.

Per due di loro sono state necessarie le cure del Policlinico Casilino, da cui sono stati dimessi con 5 e 8 giorni di prognosi. I carabinieri hanno, quindi, fatto scattare le manette ai polsi dei 6 cittadini sudamericani con le accuse di rissa e lesione personale aggravata. Nei loro confronti, inoltre, sono state elevate le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa ministeriale del coprifuoco finalizzata al contrasto del Covid 19, poiché trovati in un luogo pubblico oltre l’orario prescritto senza valido motivo.

