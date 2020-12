Maltempo: allerta rossa su Friuli, Veneto e provincia di Bolzano. Chiuse la ferrovia del Brennero e l'autostrada A22

06 dicembre 2020 a

Maltempo sull'Italia in questa domenica 6 dicembre 2020. E' allerta rossa su alcuni settori di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e sulla Provincia Autonoma di Bolzano. Allerta arancione su Emilia-Romagna, Lazio, Provincia Autonoma di Trento, Umbria, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Calabria e sull'intero territorio della Sicilia. Valutata inoltre allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Marche, Lazio, Toscana e Basilicata.

Per motivi di sicurezza la linea ferroviaria del Brennero è stata interrotta tra Bolzano e il confine di Stato. Da sabato sera sono anche bloccate l'autostrada A22 in direzione nord tra Vipiteno e Brennero e la statale in entrambe le direzioni tra Colle Isarco e il confine di Stato. Per questo motivo l'Austria non è raggiungibile tramite il valico. Allerta a Vicenza per la piena del fiume Bacchiglione.

