Terremoto, scossa di magnitudo 3.1 in provincia di Siena con epicentro a Castellina in Chianti

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata avvertita in Toscana, in provincia di Siena, questa mattina sabato 5 dicembre 2020 alle ore 7:53.

La scossa ha avuto una intensità di magnitudo 3.1 ed è avvenuta a una profondità 8 chilometri con epicentro a Castellina in Chianti, nel Senese. E' quanto riferisce Ingv le cui strumentazioni hanno registrato il sisma di questa mattina nella provincia di Siena.

Non si registrano danni a persone o cose. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.1 è classificato come terremoto "molto leggero"e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni.

