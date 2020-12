Neve, auto e mezzi pesanti bloccati in autostrada. A Varese muore un uomo travolto da un albero

05 dicembre 2020 a

Non era difficile immaginare che ci sarebbero stati forti disagi per le nevicate a bassa quota di questo fine settimana. E già ieri avevamo pubblicato i primi video della Torino-Milano, dove nonostante la coltre bianca, non c'erano mezzi spargisale, né quelli per la pulizia dell'asfalto, aumentando i rischi e i disagi per la circolazione. Ma una forte nevicata ha interessato anche la Liguria, in particolare l'A7: diversi mezzi pesanti e auto sono rimasti intrappolati tra la neve.

Purtroppo il maltempo ha causato anche una vittima. A Varese un uomo di 53 anni è stato schiacciato da un albero, crollato a causa della neve. L'operaio stava rientrando a casa a piedi dal lavoro quando è stato travolto dalla pianta. Inutili i tentativi di soccorrerlo.

