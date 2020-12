Omicidio Marco Vannini, le dure parole dei giudici sulla famiglia Ciontoli: "Menzogne, depistamenti e vera e propria crudeltà"

04 dicembre 2020 a

Quando Marco Vannini è stato ucciso nella casa della fidanzata Martina Ciontoli, oltre al padre di lei, Antonio, nell'abitazione c'erano anche il fratello con l'allora fidanzata (Federico e Viola) e la mamma, Maria Pezzillo. Tutta la famiglia Ciontoli è stata condannata per la morte di Marco. Secondo i giudici Pezzillo avrebbe avuto un ruolo non indifferente nella vicenda, in particolare l'omissione di soccorso. Nelle motivazioni della sentenza d'appello bis sull'omicidio di Marco Vannini, i giudici hanno usato parole durissime. La famiglia avrebbe tenuto “atteggiamenti che in taluni momenti rasentano una vera e propria crudeltà nei confronti di un ragazzo ferito che urla di dolore”. Ma poi descrivono soprattutto quelle che ritengono “ripetute menzogne ai soccorritori” e “depistamenti”. Per l'omicidio di Marco, Antonio Ciontoli è stato condannato a 14 anni di carcere; nove e quattro mesi, invece, per la moglie Maria Pezzillo e per i due figli, Federico e Martina. Restano ancora da chiarire diversi aspetti sull'omicidio del 18 maggio 2015. Uno su tutti: tra i quattro della famiglia a sparare è stato davvero Antonio Cintoli?

