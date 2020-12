Neve sull'autostrada Torino-Milano, ma dei mezzi per la pulizia dell'asfalto non c'è traccia | Video

04 dicembre 2020 a

Nevica, ma per l'ennesima volta sulle autostrade italiane i servizi di manutenzione e controllo che dovrebbero fare i gestori delle infrastrutture non si dimostrano all'altezza della situazione.

Le immagini arrivano dalla Torino-Milano: l'efficienza di Autostrade lascia davvero a desiderare. Viaggiare in sicurezza è soltanto una speranza. Non c'è un solo mezzo per la pulizia del manto stradale in azione e ovviamente ciò fa aumentare i rischi di chi è costretto a viaggiare.

Purtroppo accade quasi sempre quando nevica: la pulizia parte in grave ritardo. In passato in più di una occasione gli automobilisti sono rimasti addirittura bloccati per ore e ore a causa della neve e del ghiaccio. Oggi venerdì 4 dicembre Problemi sono stati segnalati da diverse zone, anche dalla Liguria.

