Covid, ansia vaccino sulla Pfizer. Secondo il Wall Street Journal consegnerà solo la metà delle dosi

Allarme per il vaccino anti Covid realizzato da Pfizer e Biontech. Secondo le indiscrezioni riportate da Wall Street Journal, l'azienda sarebbe pronta a consegnare soltanto la metà delle dosi previste inizialmente, a causa di problemi di approvvigionamento avuti durante la realizzazione. Il quotidiano scrive che il programma era quello di distribuire quest'anno 100 milioni di dosi ma alcune componenti necessarie per lo sviluppo del vaccino non avrebbero rispettato i parametri richiesti. E' pur vero che dal punto di vista ufficiale il colosso farmaceutico ha sempre parlato di 50 milioni di dosi nel 2020 e 1.3 miliardi il prossimo anno. Il titolo ha comunque perso l'1.74% in borsa.

