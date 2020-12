Covid, quasi mille morti in Italia e oltre 23 mila contagi: il tragico bilancio delle ultime 24 ore

03 dicembre 2020 a

a

a

Sono 23.225 i contagi da coronavirus resi noti oggi, giovedì 3 dicembre, in Italia secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 993 morti che portano il totale a 58.038 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale così a 1.664.829. I guariti sono 23.474 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall’inizio dell’emergenza a 846.809. Calano gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente, vale a dire quante persone con coronavirus sono in carico al sistema sanitario nazionale che oggi sono 1.248 in meno. In totale le persone positive al coronavirus in Italia sono 759.982.

Quanto ai tamponi oggi sonostati oltre 226 mila.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.