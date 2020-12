Covid, decreto passa nella notte. Dal 21 dicembre a 6 gennaio no spostamenti tra Regioni. A Natale, Santo Stefano e Capodanno vietato uscire dal comune

03 dicembre 2020 a

Emergenza Covid: a tarda notte il governo ha emanato il decreto sugli spostamenti durante le festività di Natale, approvato dal Consiglio dei ministri, iniziato alle 22 del 2 dicembre. Sarà vietato viaggiare tra le varie regioni dal 21 dicembre fino a 6 gennaio, anche tra quelle di area gialla. Nelle giornate festive del 25 e 26 dicembre e del primo gennaio, vietato uscire dal territorio comunale e vietato raggiungere le seconde abitazioni. Sono state inoltre prolungate le misure anti Covid 19. Mentre prima duravano trenta giorni, si passa a cinquanta "per fronteggiare l'emergenza in maniera più efficace". Il blocco degli spostamenti consentirà comunque di rientrare nella propria abitazione di residenza o domicilio e naturalmente restano le eccezioni per motivi di necessità, lavoro e salute. Ora si attende il Dpcm sul quale il governo sta ancora lavorando.

