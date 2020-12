Covid, Boccia vede progressi: "A metà dicembre Italia tutta gialla. Il Paese è pronto a ripartire a gennaio"

02 dicembre 2020 a

Il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, vede la luce in fondo al tunnel. La situazione Covid in Italia, in attesa del vaccino e per quanto complicata, può migliorare nel giro di 15 giorni. I prossimi.

"Dicembre dev'essere il mese che ci fa mettere in sicurezza il Paese senza fare un lockdown nazionale. Da qui a 15 giorni tutta Italia o gran parte d'Italia sarà gialla, pensiamo a restrizioni puntuali per il periodo delle feste che non ci fanno allentare i nostri comportamenti".

Poi uno sguardo al 2021: "Il 7 gennaio il Paese ripartirà, incrociando una grande campagna di vaccini".

