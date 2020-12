Covid, governo al lavoro sul nuovo Dpcm: coprifuoco anche a Capodanno e durante le feste sarà vietato spostarsi tra regioni

01 dicembre 2020 a

a

a

Il governo continua a lavorare sul nuovo Dpcm anti Covid per le feste di Natale. Iniziano ad esserci i primi punti fermi. Il coprifuoco sarà confermato alle ore 22 anche per la notte di San Silvestro. Capodanno in casa, dunque, e niente maxi feste che farebbero solo lievitare il numero dei contagi. Altro obiettivo è quello di cercare di ridurre gli assembramenti per lo shopping ed è probabile che sarà estesa la fascia oraria di apertura dei negozi. Le indiscrezioni, inoltre, danno per scontato lo stop allo spostamento tra le regioni, anche quelle in area gialla. La restrizione dovrebbe entrare in vigore il 19 o 20 dicembre e restare attiva fino al 6 gennaio. Oggi il governo riceverà le proposte dei presidenti delle Regioni che non chiedono di andare allo sbaraglio ma misure che non siano dei veri e propri drammatici freni per l'economia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.