Vaccino anti Covid, firmato contratto tra Commissione Europea e CureVac. E' il quinto accordo, due miliardi di dosi

Ancora un contratto per l'acquisto di vaccino anti Covid 19 è stato firmato dalla Commissione Europea. Accordo raggiunto con la società CureVac. E' stata la presidente Ursula von der Leyen ad annunciare la sottoscrizione dell'intesa con un tweet. Per l'Europa si tratta del quinto contatto sottoscritto con altrettante case farmaceutiche. Impegni per due miliardi complessivi di dosi di vaccino. "Gli europei - sostiene la presidente - potranno disporne una volta che sia stata provata la loro sicurezza ed efficacia, speriamo prima della fine dell'anno". Anche per gli ambienti scientifici la speranza è quella di iniziare la campagna di somministrazione nella parte finale del 2020.

