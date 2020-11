Covid 19, l'Oms: "Calo dei contagi per la prima volta da settembre, ma serve grande cautela"

30 novembre 2020 a

Per la prima volta il numero dei contagi da Covid 19 a livello mondiale è sceso. Lo ha confermato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto briefing con la stampa che si è tenuto a Ginevra. "La scorsa settimana - ha sostenuto - c'è stato il primo calo delle nuove segnalazioni di casi di Covid 19 a livello globale da settembre, a causa di una diminuzione dei casi in Europa grazie all'efficacia delle misure difficili ma necessarie che sono state messe in atto nelle ultime settimane. Questa è una buona notizia, ma deve essere interpretata con estrema cautela. I guadagni possono essere facilmente persi e c'è stato ancora un aumento dei casi nella maggior parte delle altre regioni del mondo e un aumento dei decessi", ha concluso.

