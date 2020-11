Meteo, neve a quote basse e nubifragi: freddo e vento, dove e quando colpirà il maltempo. Settimana d'inverno

Le previsioni: da martedì 1 dicembre: cambia tutto sull'Italia

Meteo, arriva l'inverno. Da martedì 1 dicembre cambia tutto. Arriva anche la neve a quote impensabili per il periodo.

Martedì la neve arriverà fino a 600 metri sulle Alpi, in Piemonte, Lombardia e Alto Adige. Fiocchi attesi in serata in Val Padana, nel basso Piemonte, su entroterra ligure e appennino tosco emiliano, ma anche in Umbria e Lazio dove i fiocchi ascenderanno sopra i 1300 metri di altezza, Mercoledì peggioramento col centro-nord investito dal maltempo. Neve sull'entroterra ligure, dai 300/500m sulla dorsale toscana, fino a 1200m tra Umbria e Lazio.

Giovedì pausa, ma venerdì viene colpito il Nord e le regioni tirreniche. Anche in questo caso attese nevicate a quote basse, non escluse a tratti fino in pianura in Piemonte, abbondanti sull'arco alpino. Una settimana da incubo e gli esperti per mercoledì prevedono anche il rischio di nubifragi sul settore tirrenico. Vento forte.

