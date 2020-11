Lotteria Italia, il biglietto che vince 10mila euro estratto su Rai 1 durante Soliti Ignoti

30 novembre 2020 a

Il biglietto della Lotteria Italia che è stato estratto nella puntata di Soliti Ignoti, oggi lunedì 30 novembre. Nella presentazione della puntata, come al solito, Amadeus ha letto il codice del fortunato tagliando che è il seguente: G 2 2 0 5 0 3. Il possessore del biglietto vince 10mila euro. Amadeus ha anche annunciato che il biglietto è stato venduto in Sicilia, nel piccolo comune di San Salvatore di Fitalia, nella provincia di Messina. Anche quest'anno il primo premio della Lotteria Italia sarà di cinque milioni di euro e verrà assegnato con l'estrazione in programma il 6 gennaio del 2021.

