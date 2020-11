Non è l'Arena, vaccino anti Covid: in Italia problemi per il mantenimento e per il trasporto

29 novembre 2020 a

a

a

L'Italia è pronta per il mantenimento delle dosi di vaccino alle temperature necessarie e per il trasporto in tutto il Paese? Non ancora secondo un servizio di Non è l'Arena mandato in onda da Massimo Giletti nella puntata del 29 novembre. Quella che è l'unica azienda italiana in grado di realizzare impianti con temperature di 80 gradi sotto lo zero, la Angelantoni, sostiene di non essere stata contattata dal governo. Un impianto in grado di conservare decine di migliaia di dosi costerebbe appena 10mila euro. Ce ne vorrebbe uno ogni punto dove verrà effettuata la vaccinazione. Ma sembrano esserci problemi di gravi ritardi anche nell'organizzazione dei trasporti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.