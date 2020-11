Covid, i morti diminuiscono ma se ne registrano altri 541. Positivi in calo (20.648) così come i tamponi. Meno ricoveri

29 novembre 2020 a

Ancora un dato drammatico sul fronte dell'emergenza Covid 19 in Italia. E' vero che nel bollettino ufficiale di oggi, domenica 29 novembre, i morti sono in calo, ma ne sono stati comunque certificati altri 541. Il totale dall'inizio della pandemia quindi, arriva a 54.904 vittime. I nuovi casi sono 20.648 (ieri erano 26.323), nel nostro Paese, dunque, dall'inizio del virus, un milione e 585.178 positivi. Di questi quelli attuali sono 795.771, con un incremento di 6.463. Va però considerato che nella giornata di sabato 28 erano stati analizzati 225.940 tamponi, mentre oggi 176.934, il rapporto test/positivi resta lo stesso: 11.7%. Sul fronte delle guarigioni l'incremento è di 13.642, il dato complessivo sale a 734.503. Le notizie migliori arrivano sul fronte dei ricoveri: diventano 32.879 quindi 420 in meno, mentre in terapia intensiva troviamo 3.753 pazienti, nove in meno di sabato 28.

