Covid, Walter Ricciardi a L'Aria di domenica su La7: "Evitare gli spostamenti tra regioni o sarà un disastro"

29 novembre 2020 a

a

a

Monito in diretta tv di Walter Ricciardi. "Bisogna evitare i movimenti tra le regioni. Ad agosto si sono mosse 8 milioni di persone, se facessimo lo stesso ora, sarebbe un disastro. In generale il messaggio è 'state fermi'". Il consigliere del ministro della Salute, si esprime così a L'Aria di domenica su La7 in relazione alle misure che verranno adottate in vista del Natale. "Dobbiamo dire la verità: oncologi ed ematologi ci dicono che non riescono a curare i pazienti. I negazionisti quando entrano in terapia intensiva dicono ’scusate ci siamo sbagliati'. Non possiamo pensare agli impianti sciistici, dobbiamo curare le persone", ha aggiunto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.