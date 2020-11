Covid, il governo lavora sul nuovo Dpcm di Natale: coprifuoco confermato nei giorni di festa, bar e ristoranti chiusi, messe anticipate

29 novembre 2020 a

E' ormai quasi scontato che il coprifuoco della vigilia di Natale venga confermato dalle ore 22. Questo per evitare gli spostamenti in occasione del cenone della Vigilia e scoraggiare quindi l'organizzazione di ampie tavolate, di fatto rendendo vietata la circolazione, che resta possibile soltanto per motivi di lavoro, di salute o particolarmente gravi. Il nuovo Dpcm anti Covid dovrà entrare il vigore dal 4 dicembre e durerà per tutto il periodo delle feste natalizie. Le messe della notte del 24 dicembre verranno anticipate, l'orario di chiusura dei negozi nei giorni dello shopping di contro sarà probabilmente posticipato alle ore 21 per cercare di diluire la clientela. Bar, ristoranti e locali dovranno tenere le saracinesche abbassate nei giorni festivi. Lite nella maggioranza di governo sulla scuola. Nonostante il parere degli esperti, gli appelli, il rischio contagi, il Movimento 5 Stelle continua a sostenere che almeno una parte delle lezioni in presenza debbano ricominciare già a dicembre.

