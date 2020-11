Maltempo in Sardegna, due morti e dispersi in provincia di Nuoro. Strade trasformate in fiumi

Il paese di Bitti di nuovo colpito: le vittime intrappolate da fango e acqua

28 novembre 2020 a

a

a

L'ondata di maltempo in Sardegna e un primo parziale bilancio è già tragico: due morti e alcuni dispersi in provincia di Nuoro.

Una vittima era a bordo di un pick up - nella zona di Bitti - ed è stato investita da uno smottamento venendo travolta dalla massa di acqua e fango. Un altra è rimasta intrappolata in uno scatinato. Sempre nello stesso comune i soccorritori stanno cercando almeno un disperso ma non è escluso che altre persone siano state coinvolte. La situazione nel paese del Nuorese è particolarmente difficile in quanto manca l'energia elettrica e sono saltate le comunicazioni telefoniche. Le strade sono state trasformate in fiumi. La protezione civile regionale sta intervenendo in forze nella zona colpita dal nubifragio. Bitti era stata già messa in ginocchio durante l'alluvione del 2013.

