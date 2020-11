Covid: regioni in zona rossa, arancione e gialla. Ecco la nuova Italia dopo gli ultimi cambiamenti

28 novembre 2020 a

La decisione di cambiare colore ad alcune regioni (abbassare cioè le restrizioni necessarie per cercare di contenere la pandemia da Covid 19), ufficializzata con una ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, disegna una nuova Italia. In base ai 21 parametri presi in esame sono quindi rimaste in zona rossa: Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Abruzzo, Campania. In zona arancione: Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Puglia, Basilicata e Calabria. Infine in zona gialla: Provincia autonoma di Trento, Veneto, Liguria, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia. La speranza della Cabina di regia e di tutti gli italiani, naturalmente, è che i parametri continuino ancora ad abbassarsi.

