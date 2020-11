Covid, ristoranti chiusi a Natale e Santo Stefano. La Coldiretti: "2020 anno disastroso, persi 41 miliardi)

28 novembre 2020 a

E' ormai dato per certo che nel nuovo Dpcm, per i giorni di festa di Natale e Santo Stefano, sarà prevista la chiusura dei ristoranti (probabilmente anticipata o addirittura per tutta la giornata) per cercare di evitare assembramenti e possibile incremento della diffusione del Covid 19. Secondo Coldiretti potrebbe essere il colpo decisivo per molti locali. Uno studio dell'associazione sostiene che il settore ha subito un vero e proprio crack, perdendo il 48 per cento del fatturato per circa 41 miliardi di euro. L'associazione ricorda che mangiare fuori rappresenta una tradizione per gli italiani e l'eventuale chiusura nei giorni di Natale e Santo Stefano penalizzerebbe duramente migliaia di esercizi commerciali.

