Covid, zone arancioni Lombardia, Piemonte e Calabria. Gialle Liguria e Sicilia. "Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui si dispone l’area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. L’ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre". Lo comunica il dicastero.

"La zona arancione in Lombardia "viene dichiarata da oggi, domani l’ordinanza viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e per una questione burocratica si parte da domenica", ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante un punto stampa a Palazzo Lombardia.

