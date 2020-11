Covid, De Luca show: "Zone sono una grande buffonata, valanga di chiacchiere. Questa non è zona rossa"

L'attacco del governatore della Campania

27 novembre 2020

a

a

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook, è stato molto diretto sulla situazione Covid in Italia, legata alle zone d'emergenza. "La mia opinione è che zone e sottozone siano una grande buffonata", ha detto De Luca.

"Abbiamo verificato - ha aggiunto De Luca - con quanta difficoltà dal Ministero della Salute comunicano i dati oggettivi per la classificazione: per una parte ci sono ragioni obiettive per le classificazioni, per altra parte alcune ragioni rinviano semplicemente a ragioni di politica politicante, la sanità non c’entra niente". Secondo De Luca "il livello dei controlli, tranne forse nella prima giornata, è praticamente uguale a zero. Parlare di zona rossa in queste condizioni veramente fa innervosire, fa indignare. Io ormai mi sono convinto, e lo dico tranquillamente ai miei concittadini, che siamo nelle mani del padreterno e, per quanto ci riguarda, della Regione Campania. Tutto il resto è una valanga di chiacchiere, fumo, ipocrisia e finzioni. Questa non è una zona rossa, non ho che cosa sia ma evitiamo perlomeno di prenderci in giro".

