Covid, autocertificazione scuola: litigio tra bidella e padre di un'alunna. A Sanremo arriva la polizia

Emergenza Covid 19, restrizioni e burocrazia fanno lievitare la tensione in tutta Italia e finisce persino che il padre di una bimba di una scuola elementare e una bidella abbiano un pesante diverbio nell'ora dell'ingresso in classe. Accade in Liguria, a Sanremo, ed è il seguitissimo sito sanremonews.it a raccontare la vicenda avvenuta nell'istituto di strada Borgo Opaco. In un articolo a firma del giornalista Carlo Alessi si legge che l'uomo ha accompagnato la piccola a scuola dopo un'assenza di alcuni giorni. La discussione sarebbe avvenuta per l'autocertificazione. La bidella avrebbe chiesto una integrazione, a suo avviso necessaria per il rientro in aula dell'alunna, mentre secondo il genitore era tutto regolare. La discussione è degenerata al punto che sono stati necessari gli interventi della preside, degli agenti della polizia locale e di una pattuglia del commissariato. La bimba è rientrata a scuola, il padre è stato calmato e allontanato ma non sono escluse querele di parte.

