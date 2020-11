Covid, ecco le regioni che sperano di cambiare colore. Oggi i nuovi dati. Scarica l'ultimo bollettino

27 novembre 2020 a

a

a

Quella di oggi, come ogni venerdì, è una giornata particolarmente attesa dalle regioni e da tutti gli italiani. Come al solito viene diffuso l'aggiornamento dei dati relativi al Covid 19 e la Cabina di regia nazionale, che tiene sotto esame costante i 21 parametri relativi alla pandemia, potrebbe proporre il cambiamento del colore - e quindi delle restrizioni - per alcune regioni. Le indiscrezioni romane sostengono che la linea del governo sia quella di tenere il più alto possibile il livello di attenzione, ma non è escluso un passaggio da zona rossa ad arancione per qualche regione. La discussione dovrebbe riguardare soprattutto Piemonte, Lombardia e Calabria, le prime due in particolare sperano. Clicca qui o nel pdf sotto per scaricare la tabella della situazione in Italia regione per regione.

Questa la situazione attuale. Area gialla: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto. Area arancione: Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria. Area rossa: Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.