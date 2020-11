Covid, Messa di Natale per evitare il coprifuoco? Il vescovo Pennisi: "L'orario non è un problema"

27 novembre 2020 a

Anticipare la Messa di Natale per evitare la violazione del coprifuoco può essere una soluzione possibile? La Repubblica lo ha chiesto a Michele Pennisi, vescovo di Monreale che a causa del Covid 19 ha dovuto ridurre l'orario dei dipendenti del museo diocesano e ovviamente i posti all'interno del duomo, diventati 150 da 400. Secondo Pennisi non ci sarebbe nulla di strano "ad anticipare la messa di Natale di due ore. Vorrei dire a Boccia che il problema non è l'orario, ma semmai il rispetto delle regole. E noi le regole le rispettiamo. Già in Vaticano il Papa celebra due ore prima e la vigilia di Natale nelle parrocchie c'è già chi celebra la sera alle diciotto. Dov'è il problema? Non ne farei un dramma". Secondo il vescovo se il governo avanzasse la richiesta "la Cei non avrebbe problemi a recepirla". E ripete: "La Messa di mezzanotte non è un tabù intoccabile".

