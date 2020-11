Covid, Castelli Romani: focolaio in casa di cura Villa delle Querce a Nemi con 50 casi

26 novembre 2020 a

Covid, focolaio in casa di cura a Nemi. La comunicazione ufficiale della Regione nella giornata di oggi giovedì 26 novembre. Nella Asl Roma 6 "sono 239 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinquanta i casi con link a casa di cura Villa delle Querce a Nemi. In corso l'indagine epidemiologica". E' quanto riporta l'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato, nel bollettino al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

